Tennis oggi in campo i big al Trofeo Leather Crown di Dolo

Oggi, al Trofeo Leather Crown di Dolo, i grandi nomi del tennis scendono in campo per un'altra giornata ricca di emozioni, con un open maschile da 10mila euro. Circa 107 talenti si sfidano sul veloce del Tc Dolo, sotto la guida di Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Vuoi essere parte di questo mix di passione e competitivo? Clicca qui per iscriverti!

Nuova giornata di gare oggi, giovedì 29 maggio, al Tc Dolo per il Trofeo Leather Crown, open maschile con montepremi di 10mila euro. Al taglio del nastro del torneo erano presenti 107 giocatori, coordinati da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tennis, oggi in campo i big al Trofeo Leather Crown di Dolo

Tennis, Trofeo Leather Crown: oggi settima giornata di gare al Tc Dolo - Oggi al Tc Dolo si disputa la settima giornata dell’Open Crown, torneo maschile in corso fino al 31 maggio con un montepremi di 10mila euro. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Tennis Oggi Campo Big Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Internazionali d'Italia, Alcaraz batte Sinner per 7-6, 6-1 ed è il nuovo Re di Roma; Roland Garros 2025, il programma di oggi: partite e orari; Tennis ATP e WTA · Roland Garros 2025: programma, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming; RECAP! Day 1: avanti Musetti, Paolini e Gigante. Sonego cede al 5° contro Shelton. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tennis, oggi in campo i big al Trofeo Leather Crown di Dolo - Nuova giornata di gare oggi, giovedì 29 maggio, al Tc Dolo per il Trofeo Leather Crown, open maschile con montepremi di 10mila euro. Al taglio del nastro del torneo erano presenti 107 giocatori, ... 🔗Scrive veneziatoday.it

Tennis, Roland Garros: oggi Sinner scende in campo contro Gasquet. Derby Cobolli-Arnaldi - Cobolli-Arnaldi, il derby azzurro Sulla carta il romano d'adozione Flavio Cobolli parte favorito, è reduce dalla settimana migliore della propria carriera terminata con il successo nell’ATP 500 di Am ... 🔗Segnala msn.com

Roland Garros, il tennis non si ferma: il programma di oggi e gli italiani in campo - Il Roland Garros procede a ritmi serrati e, dopo l'esordio vincente di Sinner, oggi scenderanno in campo altri italiani: il programma. 🔗Lo riporta sportface.it