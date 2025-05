Temptation Island 2025 coppia di Uomini e donne pronta a mettersi in gioco? L' Indiscrezione

Scopri tutte le novità su Temptation Island 2025, tra curiosità sulle coppie pronte a mettersi in gioco e indiscrezioni esclusiva su una coppia del Trono Over possibile nel cast. La nuova edizione del famoso programma di Filippo Bisciglia torna su Canale 5 tra poche settimane, alimentando l'attesa e i sospetti dei fan.

Un video social accende i sospetti: una coppia del Trono Over nel cast della nuova edizione del programma di Filippo Bisciglia. Ecco cosa sappiamo È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe tornare su Canale 5 giovedì 3 luglio, anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Mediaset. Tuttavia, i preparativi sembrano già in corso, e le indiscrezioni iniziano a circolare con insistenza. Il messaggio di Roberta che fa pensare Tra i nomi più chiacchierati di questa edizione, spunta una coppia proveniente da Uomini e Donne che ha lasciato lo studio nella puntata andata in onda il 12 febbraio 2024: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, due dei personaggi più amati e discussi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island 2025, coppia di Uomini e donne pronta a mettersi in gioco? L'Indiscrezione

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo. 🔗continua a leggere

