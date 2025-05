Tempesta geomagnetica in corso | cos’è e conseguenze

Una tempesta geomagnetica di classe G3 ha colpito la Terra tra il 28 e il 29 maggio, generando possibili effetti su reti elettriche e comunicazioni. Scopri di più su cosa sono le tempeste geomagnetiche, come si formano e quali sono le conseguenze per il nostro pianeta.

Una tempesta geomagnetica di classe G3 ha colpito la Terra a partire dalla notte tra il 28 e il 29 maggio. Lo hanno confermato gli esperti del sito Spaceweather, che hanno spiegato anche come potrebbe essere stata generata. Sarebbe colpa di uno scontro avvenuto nello spazio tra il vento solare più veloce e un flusso lento. La tempesta è stata rilevata dal centro di previsione meteorologica spaziale della Noaa, l’agenzia degli Stati Uniti. Il docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste Mauro Messerotti, intervenuto su Sky Tg24, ha spiegato: «Oggi, da alcune ore, il campo geomagnetico è perturbato a livello forte e la tempesta è in corso». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tempesta geomagnetica in corso: cos’è e conseguenze

