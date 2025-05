Telemedicina Specialistica Contro il caos liste d’attesa

Scopri come la Telemedicina Specialistica, offerta dalla Farmacia Raimo, rappresenta un efficace antidoto alle lunghe liste d'attesa e rende più accessibili le visite specialistiche a tutta la comunità. Un servizio innovativo, con assistenza infermieristica, pensato per chi ha difficoltà ad accedere alla sanità privata, garantendo assistenza clinica in modo rapido e comodo.

Un antidoto (innovativo e concreto) alle liste di attesa fiume che sbarrano l’accesso alle visite specialistiche, un sostegno per quel 70% di popolazione che fatica a rivolgersi alla sanità privata. La Farmacia Raimo apre le porte ad un nuovo servizio per la comunità: la Telemedicina Specialistica in televisita con assistenza infermieristica. Tradotto: visite specialistiche in diretta, con il medico collegato da remoto (su una piattaforma certificata dal Ministero), con in più la presenza dell’infermiere che garantisce un contatto diretto con il paziente. Nella sede all’interno del Centro Commerciale Pisanova si potranno, quindi, effettuare visite con tempi praticamente immediati e costi alla portata di tutti (equiparabili al ticket del Servizio Sanitario Nazionale) grazie al ‘matrimonio’ con Otofarma S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Telemedicina Specialistica. Contro il caos liste d’attesa

Ne parlano su altre fonti

Telemedicina: che cos’è, come funziona, esempi in Italia - Con la Telemedicina è possibile garantire un’assistenza sanitaria in sicurezza, evitando ai pazienti di recarsi presso gli studi dei medici e degli specialisti, o presso le strutture di cura, e ... 🔗Si legge su digital4.biz

Telemedicina: quali prestazioni sono riconosciute e come si utilizza? - Perché? Finora si è andati avanti in ordine sparso, con Regioni che hanno messo a disposizione dei pazienti e rimborsato servizi in telemedicina e altre no. Quali sono le novità rispetto alle ... 🔗Scrive corriere.it

Specialistica ambulatoriale a distanza e telemedicina: proposte per avviare un confronto sul tema - (Regioni.it 3914 - 24/09/2020) La Conferenza delle Regioni e delel Province autonome, nella riunione del 10 settmbre ha approvato un documento relativo alla “Erogazione delle prestazioni di ... 🔗Da regioni.it

La Gestione dello Stress | Dr.ssa Claudia Yvonne Finocchiaro