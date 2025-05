Telegram userà Grok l’IA di Musk | accordo da 300 milioni di dollari

Telegram si prepara a rivoluzionare la messaggistica integrando Grok, l'IA di Musk, grazie a un accordo da 300 milioni di dollari con xAI. Questa partnership strategica potenzia la piattaforma con un avanzato chatbot, rafforzando la competizione nell'innovazione digitale.

La app di messaggistica fondata da Pavel Durov ha siglato una partnership con xAI per integrare il chatbot Grok nella sua piattaforma. L’accordo include una condivisione dei ricavi e rafforza la posizione di due aziende guidate da leader controversi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Telegram userà Grok, l’IA di Musk: accordo da 300 milioni di dollari

Telegram integrerà l’AI Grok di Elon Musk per i suoi utenti. L’annuncio di Pavel Durov - Telegram annuncia una partnership con xAI, la compagnia di Elon Musk, per integrare Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da Musk, nella sua piattaforma. 🔗continua a leggere

bring xAI’s grok to Telegram’s billion+ users and integrate it across all Telegram apps