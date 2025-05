Telegram accordo con xAI da 300 milioni di dollari per Grok

Telegram ha annunciato un accordo da 300 milioni di dollari con xAI, la startup di Elon Musk, che porterà il chatbot Grok anche sulla piattaforma. Questa collaborazione rafforza l’integrazione di intelligenza artificiale nei servizi di Telegram, offrendo agli utenti nuove funzionalità innovative.

Grok sbarcherà presto anche su Telegram. Il Ceo dell’app di messaggistica Pavel Durov ha infatti annunciato sul proprio canale un accordo con xAI, la startup di Elon Musk, da 300 milioni di dollari. Grazie alla collaborazione, che durerà un anno salvo ulteriori prolungamenti, il chatbot già disponibile per tutti gli utenti su X sarà utilizzabile anche all’interno dell’applicazione per svolgere ricerche e ottenere suggerimenti. Come spiega la stampa americana, xAI pagherà la cifra in dollari e azioni e conferirà anche il 50 per cento delle vendite degli abbonamenti effettuati mediante l’app stessa: in cambio, punta a una maggiore diffusione del chatbot e un ruolo più attivo nel mercato contando sul miliardo di utenti attivi ogni mese sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Telegram, accordo con xAI da 300 milioni di dollari per Grok

Grok arriva su Telegram (per un anno) grazie a un accordo da più di 300 milioni di euro - Grok, il chatbot AI, sta per debuttare su Telegram grazie a un accordo da oltre 300 milioni di euro. Tra poche settimane, gli utenti potranno sfruttare le nuove funzionalità offerte da questa innovativa tecnologia. 🔗continua a leggere

