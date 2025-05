Telegram accordo con Musk per usare l’intelligenza artificiale Grok

Elon Musk e Telegram si uniscono per portare l'intelligenza artificiale sul servizio di messaggistica, accordandosi per integrare il chatbot Grok di xAI nella piattaforma. Questa partnership, del valore di 300 milioni di dollari, rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell'AI nelle comunicazioni digitali.

(Adnkronos) – La startup xAI, fondata da Elon Musk e attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, ha raggiunto un’intesa preliminare con Telegram per l’integrazione del proprio chatbot Grok all’interno della piattaforma di messaggistica. L’accordo, del valore complessivo di 300 milioni di dollari suddivisi tra liquidità e partecipazioni azionarie, prevede una durata iniziale di un anno. Lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Telegram integrerà l'AI Grok di Elon Musk per i suoi utenti. L'annuncio di Pavel Durov - Telegram annuncia una partnership con xAI, la compagnia di Elon Musk, per integrare Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da Musk, nella sua piattaforma.

