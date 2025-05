Telefonini in carcere per gestire gli affari La Polizia penitenziaria sventa 4 tentativi

Nel carcere di Arezzo, la presenza di telefoni cellulari utilizzati per gestire affari illeciti rappresenta una criticità costante, ma l'impegno della Polizia Penitenziaria si traduce nel costante contrasto a questa pratica. Nel 2025, sono stati sequestrati quattro dispositivi, a conferma della loro dedizione nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno delle strutture carcerarie.

AREZZO Quattro telefoni cellulari scoperti e sequestrati all'interno del carcere aretino dall'inizio del 2025. Un dato che non solo racconta una criticità costante, ma che al tempo stesso testimonia la professionalità e la dedizione del personale della Polizia Penitenziaria. A confermare il bilancio è la Fns Cisl Polizia Penitenziaria, che sottolinea come ogni ritrovamento sia stato possibile grazie ad "attività di indagine interna, attenzione continua, uso di tecnologie sofisticate e, soprattutto, l'esperienza e la scaltrezza degli uomini e delle donne in servizio". Un'azione congiunta, condotta sotto la guida del comandante Luigi Bove (nella foto), che sta portando risultati tangibili in un contesto – quello carcerario – sempre più complesso, segnato da carenze croniche di personale e rischi crescenti.

