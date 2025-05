Tegola Juve finisce sotto i ferri | addio al Mondiale

Un altro colpo per la Juventus: il giocatore, finito sotto i ferri, salterà il Mondiale. Questo episodio si inserisce in un momento di grande tumulto per il club, tra voci di ritorni illustri e incertezze dirigenziali. Mentre i tifosi sperano in una ripartenza, il rischio di perdere talenti chiave amplifica le tensioni. Riusciranno i bianconeri a ritrovare la stabilità necessaria per affrontare le sfide future?

Alla Juventus non bastavano le incertezze sulla guida tecnica e le manovre dirigenziali che da settimane agitano i piani alti della Continassa. In un contesto di continua transizione, tra l'attesa per il possibile ritorno di Antonio Conte e le riflessioni sul futuro di Cristiano Giuntoli, i bianconeri si trovano ora a dover fare i conti anche con gli imprevisti del campo. La sofferta qualificazione alla prossima Champions League, strappata all'ultima giornata nella gara contro il Venezia, avrebbe dovuto rappresentare una boccata d'ossigeno in un'annata tormentata. E invece proprio quella partita ha lasciato strascichi che rischiano di compromettere la preparazione al prossimo grande appuntamento internazionale: il Mondiale per Club, che prenderà il via a metà giugno negli Stati Uniti.

Che tegola per la Juve: operazione, 2 mesi di stop e addio Mondiale

La Juventus si prepara a una sfida cruciale con la qualificazione in Champions League, ma una tegola inattesa colpisce: un infortunio costringerà un giocatore a due mesi di stop, precludendogli la partecipazione al Mondiale per Club.

Juventus, altro infortunio: il difensore finisce la stagione, pesante tegola per Tudor

msn.com scrive: Da settimane, l'infermeria della Juventus è sotto pressione ... il quale deve fare i conti anche con l'ultima tegola che si è abbattuta sulla sua squadra. Un episodio accaduto proprio durante ...

Tegola Juve, per Chiesa stagione finita. Confermata la lesione del crociato

Come scrive leggo.it: Tegola in casa Juventus: la stagione di Federico Chiesa si è conclusa ieri, con l'infortunio nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. I controlli svolti oggi al J-Medical Center hanno confermato ...

Cabal infortunio, tegola Juventus: lesione del legamento crociato per il colombiano

Secondo ilmattino.it: Tegola pesantissima per la Juventus, dopo Bremer anche Cabal ha concluso la sua stagione a causa di un grave infortunio. Il terzino sinistro, infatti, in seguito a un forte dolore accusato al ...