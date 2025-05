Teatro Scala | Sala maschera licenziata? Voglio capire le ragioni

Il caso della maschera licenziata al Teatro alla Scala di Milano sta suscitando grande interesse e interrogativi. Il sindaco Beppe Sala ha dichiarato di voler confrontarsi con la direzione del teatro per capire le ragioni dietro questa decisione, evidenziando un bisogno di chiarezza sulla vicenda.

Milano, 29 mag. (LaPresse) ‚Äď ‚ÄúNon ne ho parlato con il sovrintendente‚ÄĚ Fortunato Ortombina, ‚Äúfrancamente non ne ero informato, quindi prima voglio parlarne con lui e capire le ragioni‚ÄĚ. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul caso della maschera del Teatro alla Scala licenziata dalla direzione ‚Äď secondo quanto denunciato dal Cub ‚Äď per aver urlato ‚ÄėPalestina Libera‚Äô prima del concerto del 4 maggio, all‚Äôingresso della premier Giorgia Meloni nel palco reale. ‚ÄúEro presente anche io nel momento in cui √® successo questo fatto, per√≤ non avevo focalizzato. Prima di tutto per√≤ voglio parlare con il sovrintendente‚ÄĚ, ha affermato Sala, interpellato sul punto a margine di un evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Teatro Scala: Sala, maschera licenziata? Voglio capire le ragioni

