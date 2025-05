Teatro pieno per Rula Jebreal | A Gaza genocidio in mondovisione fermate Israele FOTO - VIDEO

Ieri sera il Teatro Floridia di Firenze ha registrato il tutto esaurito per la presentazione di "Genocidio," il libro della giornalista palestinese Rula Jebreal sul dramma di Gaza e le pressioni internazionali. Tra foto e video, l'evento ha acceso il dibattito sul conflitto, chiedendo di fermare l'ingiustizia globale e portare attenzione al genocidio in atto.

Teatro Floridia pieno ieri sera, in via Pisana a Firenze, per accogliere la presentazione di 'Genocidio', l'ultimo libro della giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal sulla carneficina che da diciotto mesi sta avvenendo a Gaza. "Volontà pianificata di estirpare un popolo" "Cosa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Teatro pieno per Rula Jebreal: "A Gaza genocidio in mondovisione, fermate Israele" / FOTO - VIDEO

Genocidio. Quello che rimane di noi nell'era neo-imperiale. Ne parliamo con Rula Jebreal