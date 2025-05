Teatro Massimo di Palermo Betta Grandi novità per stagione estiva

Scopri le novità del Teatro Massimo di Palermo per l'estate, con un ricco calendario di eventi dedicati anche ai giovani e molte iniziative che coinvolgono diversi luoghi della città. La stagione estiva 2023 promette emozioni uniche e un’offerta culturale diversificata per tutti i palermitani e visitatori.

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa stagione estiva presenta una serie di novità. Ci siamo dati una serie di linee programmatiche, ma c’è anche una nuova estate dedicata ai giovanissimi e il Massimo per la Città: abbiamo un grande ventaglio di programmazione, che vede il teatro Massimo impegnato in tanti luoghi di Palermo”. A dirlo è Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, alla presentazione del programma estivo. xd8vbomca2 Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Teatro Massimo di Palermo, Betta “Grandi novità per stagione estiva”

