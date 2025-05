Teatro della Tosse il calendario degli spettacoli per la stagione estiva 2025

Scopri il calendario degli spettacoli del Teatro della Tosse per l'estate 2025, con il programma "La Tosse d'estate" che trasforma ville, castelli e borghi della Liguria in spettacolari palcoscenici. Un viaggio tra cultura e natura, per vivere un’estate all’insegna del teatro e delle emozioni autentiche.

A partire dal mese di maggio prende il via La Tosse d'estate, il programma per la stagione estiva 2025 di Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse. In calendario un viaggio tra ville, fortezze, castelli, parchi e borghi della Liguria, che faranno da palcoscenico a nuove esperienze teatrali con il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Teatro della Tosse, il calendario degli spettacoli per la stagione estiva 2025

