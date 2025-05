Teatro alla Scala licenziata maschera che gridò ‘Palestina libera’

Una maschera del Teatro alla Scala, nota per aver gridato "Palestina libera" prima di un concerto, è stata licenziata, sollevando polemiche sull'autonomia artistica e sulla libertà di espressione all'interno del celebre teatro di Milano. La vicenda, denunciata dal Cub Informazione & Spettacolo, mette in discussione i limiti tra rispetto delle regole e diritti individuali.

Una maschera del Teatro alla Scala che gridò ' Palestina libera ' prima del concerto del 4 maggio scorso è stata licenziata. Lo denuncia in una nota il Cub Informazione & Spettacolo Teatro alla Scala di Milano. "E' arrivato il verdetto ghigliottina della direzione nei confronti della giovane donna del personale di sala che dalla prima galleria ha urlato 'Palestina libera' prima del concerto del 4 maggio, all'ingresso di Giorgia Meloni in palco reale. È evidente che esprimere questa solidarietà non è un fatto isolato, infatti sono milioni i giovani nel mondo che stanno manifestando per fermare il genocidio in atto a Gaza", scrive il sindacato.