Teatro a cielo aperto in spiaggia Ecco Finito infinito non finito

Scopri "Finito infinito non finito", un teatro a cielo aperto sulla spiaggia dello stabilimento VirgolaZero1, dove gli studenti della Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata interpretano un’esperienza artistica unica, ispirata alle Operette morali di Giacomo Leopardi. Un evento che unisce arte, natura e creatività in un’atmosfera suggestiva tra terra e mare.

Un teatro a cielo aperto, sulla linea sottile che separa la terra dal mare. È qui, sulla spiaggia dello stabilimento VirgolaZero1, che gli studenti della Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata stanno dando vita a " Finito infinito non finito ", un’esperienza artistica e didattica unica, ispirata alle Operette morali di Giacomo Leopardi che andrà in scena il oggi e domani alle 20,45. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, accompagnato dal consigliere comunale Gianluca Crocetti, ha voluto incontrare i giovani protagonisti del progetto, portando il saluto e l’orgoglio dell’Amministrazione comunale, per un’iniziativa che fa dialogare creatività, ricerca e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro a cielo aperto in spiaggia. Ecco "Finito infinito non finito"

Ne parlano su altre fonti

Teatro a cielo aperto in spiaggia. Ecco Finito infinito non finito; La Notte Rosa a Comacchio; Festival Internazionale degli Aquiloni 2025: colori e inclusione a San Vito Lo Capo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Teatro a cielo aperto in spiaggia. Ecco "Finito infinito non finito" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Leopardi va in scena sul bagnasciuga, Ciarapica: “Orgogliosi di ospitare questo evento” - Un teatro a cielo aperto, sulla linea sottile che separa la terra dal mare Un teatro a cielo aperto, sulla linea sottile che separa la terra dal mare. È qui, sulla spiaggia dello stabilimento VirgolaZ ... 🔗Da youtvrs.it

A Dogliani 130 ospiti e 35.000 presenze: un teatro a cielo aperto dedicato a comunicazione, televisione e linguaggi del presente - Oltre 130 ospiti e circa 35.000 presenze hanno trasformato per tre giorni la cittadina delle Langhe in un teatro a cielo aperto dedicato alla comunicazione, alla televisione, ai linguaggi del ... 🔗Come scrive targatocn.it

Étretat Normandie, teatro a cielo aperto.