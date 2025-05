TeatranimaHub Luigi Pirandello rivive con gli spettacoli di Pippo Alvaro

Scopri TeatranimaHub ad Agrigento, dove il 31 maggio si svolge un evento dedicato a Luigi Pirandello, rivisitato attraverso gli spettacoli di Pippo Alvaro. Un'opportunitĂ unica per immergersi nel mondo dell'autore siciliano con performance coinvolgenti e di grande impatto teatrale.

TeatranimaHub, in via Oblati 98 (ex istituto Salesiani) ad Agrigento ospita sabato 31 maggio alle 18 un evento dedicato a Luigi Pirandello. In scena “All’uscita” con Sandro Re, Laura Di Fede, Francesco Brocato, Andrea Balletti, Lia Cipolla e Riccardo Vaccarello e “Donne pirandelliane” con Lina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - TeatranimaHub, Luigi Pirandello rivive con gli spettacoli di Pippo Alvaro

Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Agrigento, sabato al TeatranimaHub in scena “All’Uscita” di Luigi Pirandello - Sabato 31 maggio 2025, alle ore 18:00, nella sala del TeatranimaHub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Salesiani di Via Oblati 9 ... 🔗Come scrive scrivolibero.it

Eterno visionario, i tormenti privati e i successi pubblici di Luigi Pirandello - Presentato al Parco della Musica il nuovo film di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio Amadeus passa a Canale 5, Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5, Signorini via dal Grande Fratello ... 🔗Segnala msn.com

La storia della cultura italiana nell’epistolario di Luigi Pirandello - Nella sala convegni della Biblioteca teatrale del Burcardo, sarà presentato, oggi alle 17,30, il volume Luigi e Stefano Pirandello, nel tempo della lontananza (1919-1936), a cura di Sarah ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it