Tarquinia brinda con BirriAmo il nuovo festival delle birre artigianali

Scopri BirriAmo, il nuovo festival delle birre artigianali a Tarquinia, che il 6 e 7 giugno anima il centro storico con degustazioni, musica e convivialità. Un’occasione unica per brindare alla passione brassicola della Tuscia e del Lazio in un evento imperdibile per gli amanti della birra artigianale.

Tarquinia, 29 maggio 2025 – Tarquinia si prepara a brindare alla qualità e alla creatività brassicola con BirriAmo, il nuovo festival dedicato alle birre artigianali della Tuscia e del Lazio, in programma il 6 e 7 giugno, dalle 19 nel centro storico della città. Promossa dalla Pro Loco Tarquinia e dalla Rete d’Imprese, con la collaborazione dell’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, il patrocinio e il sostegno del Comune di Tarquinia, l’iniziativa si ispira al format del celebre DiVino Etrusco, proponendo un’esperienza unica tra gusto, cultura e intrattenimento. Sedici birrifici artigianali saranno protagonisti della manifestazione, presentando direttamente al pubblico le loro etichette più rappresentative: Aut Aut Brewing di Grotte di Castro, Birra Oxiana di Pomezia; Due Fusti, Jungle Juice Brewing, Linfa di Roma; Eastside di Latina; Free Lions di Tuscania; Hilltop Brewery di Bassano Romano; Itineris di Civita Castellana; Officina del Baccano di Latina; Radiocraft di Albano Laziale; Ritual Lab di Formello; Terre di Faul, Turna di Viterbo, Torre in Pietra Birrificio di Torre in Pietra; Vento Forte di Bracciano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

