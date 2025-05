Tari 2026 pubblicato il bando per le riduzioni | stanziati 245 mila euro per le famiglie in difficoltà

È stato pubblicato il bando per le riduzioni della Tari 2026, con uno stanziamento di 245 mila euro destinato alle famiglie in difficoltà. Le domande potranno essere presentate dal 3 giugno al 28 novembre, offrendo un importante sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

E’ stato pubblicato in questi giorni il bando per il riconoscimento delle riduzioni Tari a favore delle fasce più fragili della popolazione. A partire dal prossimo 3 giugno, e fino al 28 novembre, sarà possibile presentare domanda per accedere alle riduzioni relative all’anno 2026. A sostegno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tari 2026, pubblicato il bando per le riduzioni: stanziati 245 mila euro per le famiglie in difficoltà

