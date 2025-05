Tardelli l’incubo Heysel | Quel papà terrorizzato la nostra festa amara Solo dolore nessuna vera vittoria

Scopri la drammatica testimonianza di Marco Tardelli, rapito dall’incubo Heysel, che rivela il dolore e la tristezza di quella notte senza vittoria. Un ricordo indelebile e un monito sul lato oscuro del calcio, che nessuna celebrazione potrà mai cancellare.

Marco Tardelli, allora giocatore della Juventus, visse la tragica notte dell’Heysel il 29 maggio 1985. In campo per la finale funestata dalla morte di 39 persone, l’orrore di quella sera ha segnato per sempre la sua carriera e il calcio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tardelli, l’incubo Heysel: «Quel papà terrorizzato, la nostra “festa” amara. Solo dolore, nessuna vera vittoria»

Tardelli certo: «Il Napoli deve vincere e restare lucido. L’Inter sta sperando questo» - Marco Tardelli, ex calciatore dell'Inter, analizza la situazione attuale del Napoli e dei nerazzurri nella corsa allo scudetto. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Heysel, il ricordo: “La mia angoscia di ragazzino davanti alla tv: papà, perché?”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La tragedia Heysel 40 anni dopo, La Stampa: "Tardelli: 'Quella Coppa non è mia'" - "La tragedia Heysel 40 anni dopo. Tardelli: 'Quella Coppa non è mia'" scrive La Stampa in prima pagina. Ricorrono i 40 anni della tragedia dell'Heysel. Il ... 🔗Segnala torinogranata.it

Heysel, quarant’anni dopo: le ferite ancora aperte di una tragedia che segnò il calcio - Marco Tardelli , con la maglia della Juventus addosso, era lì, sul campo dell’Heysel, quella notte del 29 maggio 1985 . La Coppa dei Campioni, il trofeo più ambito, era a un passo, eppure tutto svanì ... 🔗Secondo informazione.it

Tardelli: “Quel papà disperato doveva farci capire. Non ho mai sentito mia questa coppa” - Sono le 21,40. «Si comincia con un’ora e quaranta di ritardo sull’orario previsto», dice lo speaker di Rai Due. La partita di finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool a Bruxelles comincia ... 🔗informazione.it scrive

HEYSEL, la notte del calcio