Tarasconi sale sull’elicottero delle Fiamme Gialle

Il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, ha avuto l’opportunità di sorvolare la città a bordo di un elicottero delle Fiamme Gialle, grazie all’invito del comandante provinciale della Guardia di Finanza. Questa esperienza, avvenuta nel pomeriggio di ieri, ha rafforzato il legame tra l’amministrazione locale e le forze di ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione nel territorio.

🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tarasconi sale sull'elicottero delle Fiamme Gialle

