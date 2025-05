tante emozioni al concerto della bergamasca letizia maulà in europarlamento

Scopri le emozionanti performance della clarinettista bergamasca Letizia Maulà, protagonista di un concerto al Parlamento Europeo insieme alla contrabbassista Valentina Scheldhofen Ciardelli. Un evento di grande prestigio che ha combinato talento e simbolismo, offrendoci un'esperienza musicale unica e coinvolgente.

La clarinettista bergamasca Letizia Maulà è stata protagonista di un evento di alto profilo artistico e simbolico al Parlamento Europeo. In questa prestigiosa cornice si è esibita in duo con la contrabbassista e compositrice Valentina Scheldhofen Ciardelli, dando vita a un programma ricco di emozioni. Al centro del concerto, il progetto registrato “How I Met Puccini”, marchio ideato dalla stessa Scheldhofen Ciardelli, che reinterpreta in chiave contemporanea e cameristica il genio del maestro compositore Giacomo Puccini, rimanendo profondamente ancorato alla tradizione della musica classica. In particolare, è stata proposta in prima assoluta per il Belgio la Fantasia su La Bohème, composizione originale di Scheldhofen Ciardelli: una rilettura dell’opera pucciniana, arricchita da nuove trame ritmiche e armoniche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it