Tangenziale sud oggi e domani senso unico per lavori di pulizia

Per garantire la sicurezza durante i lavori di pulizia, oggi e domani la Tangenziale Sud di Piacenza sarà percorribile in senso unico. Il servizio viabilità della Provincia informa gli automobilisti di eventuali deviazioni e alternative per un transito più sicuro e fluido.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori di pulizia lungo le banchine stradali della Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud Ovest di Piacenza. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tangenziale sud, oggi e domani senso unico per lavori di pulizia

