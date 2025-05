Tangenti per il parcheggio San Carlo assolti in Appello figlio e moglie dell' imprenditore del carburante

La Corte d'Appello di Napoli ha assolto in appello Vincenzo Sagliocchi, Raffaela Passarelli e Emilio Bilotta, coinvolti nell'inchiesta sulle tangenti per il parcheggio San Carlo e le infiltrazioni del clan dei Casalesi. Una decisione che mette fine a un contenzioso giudiziario legato a faccende di corruzione e criminalità organizzata.

La quarta sezione della Corte di Appello di Napoli si è pronunciata sul ricorso proposto da Vincenzo Sagliocchi, Raffaela Passarelli (rispettivamente figlio e moglie di Michele Patrizio Sagliocchi), Emilio Bilotta coinvolti nell’inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi sul parcheggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tangenti per il parcheggio San Carlo, assolti in Appello figlio e moglie dell'imprenditore del carburante

