Tangenti all' Aipo | l' ex direttore Meuccio Berselli patteggia due anni

Ex direttore di Aipo, Meuccio Berselli, ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti per l'assegnazione di appalti, coinvolgendo corruzione e peculato. La vicenda evidenzia le problematiche di trasparenza e integrità nelle nomine e negli appalti pubblici dell'Agenzia interregionale per il Po.

Ha patteggiato due anni (pena sospesa) Meuccio Berselli, l'ex direttore di Aipo, accusato dalla Procura di Parma di corruzione e peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti per l'assegnazione di appalti da parte l'Agenzia interregionale per il Po. Meucci ha risarcito il danno come hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tangenti all'Aipo: l'ex direttore Meuccio Berselli patteggia due anni

