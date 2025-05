Tajani | Non vogliamo guerra dei dazi con Usa l' accordo si troverà

Tajani ribadisce la volontà dell'Europa di evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, sottolineando che un accordo troverà presto una soluzione condivisa. Per l’Europa, il dialogo e il rispetto reciproco sono fondamentali per preservare il benessere e la stabilità del mercato globale.

Milano, 29 mag. (askanews) - "L'Europa è nata per tutelare se stessa, per chiudere un secolo di guerre mondiali. L'Europa è nata per questo, per portare benessere, in base al principio che laddove non passano guerre e armi passano le merci, abbiamo dato vita a un grande mercato interno, che rappresenta una grande opportunità, soprattutto per i giovani". Lo ha detto oggi a Milano il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'evento "Europa: domande aperte per un futuro comune. L'Università Cattolica incontra le istituzioni europee" con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: "Non vogliamo guerra dei dazi con Usa, l'accordo si troverà"

