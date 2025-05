Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità

Il Vicepremier Antonio Tajani ha inaugurato a Bergamo la Rete Italiana Obesità, un'iniziativa nata dai territori per promuovere cambiamenti concreti nella salute pubblica in Italia e in Europa. Questa alleanza mira a coinvolgere professionisti e comunità locali nella lotta contro l'obesità, puntando su iniziative condivise e innovative.

BERGAMO - Un'alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso profondo della Rete Italiana Obesità, lanciata oggi all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal Vicepremier Antonio Tajani, insieme al deputato Stefano Benigni e a num. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità

“La salute al centro dello sviluppo urbano”, a Bergamo il meeting nazionale della Rete Città Sane Oms - Il XXII Meeting Nazionale della Rete Città Sane OMS si terrà a Bergamo il 22 e 23 maggio 2025, presso il suggestivo Monastero di Astino. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Tajani Lancia Bergamo Rete Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità - BERGAMO (ITALPRESS) - Un'alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. E' questo il senso profondo dell ... 🔗Come scrive italpress.com

Tajani: «Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità» - «Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità». Con queste parole, a metà pomeriggio del 29 maggio, Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, si è ... 🔗Si legge su ecodibergamo.it

Heysel, Tajani: “Quei 39 morti non siano stati invano” - Tajani parla della tragedia dell'Heysel. “Io ricordo bene quella sera della finale, non si era avuta la percezione di quello che era successo. 39 morti, ho ... 🔗Da msn.com