Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità | nuovo modello per affrontare i disturbi alimentari

Tajani ha annunciato da Bergamo il lancio della Rete Italiana Obesità, un nuovo modello integrato per combattere obesità, disturbi alimentari e promuovere stili di vita salutari. Questo progetto coinvolge sanità, scuola, università e comunità scientifica, creando un'alleanza nazionale che mira a migliorare la salute pubblica in Italia e in Europa.

Bergamo. Un nuovo modello italiano per affrontare obesità, sovrappeso, disturbi alimentari e corretti stili di vita: coinvolti sanità, scuola, università, cittadini e comunità scientifica. Un’alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso profondo della Rete Italiana Obesità, lanciata giovedì 29 maggio all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal Vicepremier Antonio Tajani, insieme all’onorevole Stefano Benigni, all’Eurodeputato Letizia Moratti, ai consiglieri regionali Giulio Gallera e Jonathan Lobati ea numerosi protagonisti del mondo istituzionale, sanitario, accademico e civico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità: nuovo modello per affrontare i disturbi alimentari

