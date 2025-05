Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità | La risposta a una delle più grandi sfide sanitarie del nostro tempo

Lanciata a Bergamo, la rete italiana contro l'obesità di Tajani rappresenta una sfida fondamentale nella lotta alle principali minacce sanitarie del nostro tempo. Con un impegno costante sulla sanità, Forza Italia punta a rafforzare i servizi e le iniziative per migliorare la salute dei cittadini italiani.

Bergamo, 29 maggio 2025 – Forza Italia continuerà "a fare della sanità la priorità. Dedicheremo l'estate, come abbiamo fatto l'estate scorsa sulle carceri, alla sanità". È quanto ha detto il presidente del partito Antonio Tajani a Bergamo dove ha visitato l'ospedale Giovanni XXIII, fermandosi nei reparti e poi facendo un incontro con i sanitari che ha ringraziato per il lavoro fatto durante il Covid ma anche per l'impegno di ogni giorno. Oggi è stata anche l'occasione per il lancio del progetto rete italiana Obesità. "La Rete italiana obesità è la risposta a una delle più grandi sfide globali del nostro tempo.

Tajani ha annunciato da Bergamo il lancio della Rete Italiana Obesità, un nuovo modello integrato per combattere obesità, disturbi alimentari e promuovere stili di vita salutari.

