Tajani-Crosetto-Giuli | Gaza non è di sinistra Si spacca l' opposizione e rinasce il Terzo Polo

Scopri come il dibattito su Gaza sta continuando a scuotere la politica italiana, spaccando l'opposizione e contribuendo alla rinascita del Terzo Polo. Tra tensioni in Aula e reazioni politiche, la questione impatta anche il grande fronte della destra e della sinistra. Un tema che rivela le fratture e le novità della scena politica attuale.

Dal singhiozzo alla piazza. Gaza fa piangere anche la destra e rinascere il Terzo polo. Tajani perde le parole in Aula, Salvini se le mangia quando Tajani, dice, sofferente, "siamo di fronte a un d.

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza. 🔗continua a leggere

