Tajani | Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità

Bergamo, simbolo di resilienza durante la pandemia, accoglie il ministro Tajani per celebrare il coraggio e l'eccellenza della sua sanità. La visita al Kilometro Rosso e all'ospedale Papa Giovanni XXIII non è solo un tributo, ma un’occasione per riflettere su un modello che potrebbe guidare il futuro della salute pubblica in Italia. Scopri come questa città martire sta trasformando la sofferenza in speranza.

LA VISITA. Il ministro degli Esteri in Bergamasca, al mattino al Kilometro Rosso e nel pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tajani: «Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità»

Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità: nuovo modello per affrontare i disturbi alimentari

Tajani ha annunciato da Bergamo il lancio della Rete Italiana Obesità, un nuovo modello integrato per combattere obesità, disturbi alimentari e promuovere stili di vita salutari.

Cerca Video su questo argomento: Tajani Bergamo Città Martire Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Tajani: «Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità»; Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità; Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana Obesità | nuovo modello per affrontare i disturbi alimentari; Metsola e Tajani al Kilometro rosso attenzione alle imprese. 🔗Ne parlano su altre fonti