Tah Bayern Monaco è ufficiale! Colpo a parametro zero dei bavaresi | tutti i dettagli sulla firma dell’ex obiettivo Juve

Tah Bayern Monaco, è ufficiale! Colpo a parametro zero. I dettagli sulla firma del difensore della Nazionale tedesca. Jonathan Tah, nome seguito anche dal calciomercato Juve, ha scelto il Bayern Monaco: è ufficiale la firma a parametro zero. Il difensore tedesco passa dal Leverkusen al Bayern con un contratto fino al 2029. New signing = New home??? Welcome to the??????????????, Jona!??? #ServusJona #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.combRtaorphCK — FC Bayern (@FCBayernEN) May 29, 2025 COMUNICATO – «Il Bayern Monaco ha completato l'acquisto di Jonathan Tah. Il nazionale tedesco, 29 anni, si trasferisce a parametro zero dal Bayer Leverkusen al Monaco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.