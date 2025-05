Tagliò la strada all’ex socio per un debito | in appello cade l’accusa di tentata estorsione prosciolto un 60enne napoletano

In un caso di vendetta e tensione, un 60enne napoletano è stato prosciolto in appello dall'accusa di tentata estorsione dopo aver tagliato la strada all'ex socio a Mercogliano. L'uomo, che aveva pedinato e affrontato l'ex socio in un momento di forte stress, ha visto cadere le accuse grazie a un approfondito procedimento giudiziario.

Aveva pedinato l'ex socio e, in un momento di forte tensione, lo aveva affrontato a bordo della propria auto, tagliandogli la strada nelle vie periferiche di Torrette di Mercogliano. Protagonista dell'episodio, un 60enne napoletano incensurato, all'epoca titolare di un'attività commerciale ad.