Tagli all’istruzione in Sicilia | disponibili solo 42 incarichi per Dirigenti Scolastici

Per l’anno scolastico 2025/2026 in Sicilia, sono disponibili soltanto 42 incarichi per dirigenti scolastici, segnando un drastico taglio rispetto al passato e alimentando crescenti preoccupazioni tra i sindacati del settore. Questa riduzione dei posti evidenzia le politiche di taglio all’istruzione nella regione, mettendo a rischio la qualità della gestione scolastica e il futuro dell’educazione locale.

Per l’anno scolastico 20252026 in Sicilia saranno disponibili soltanto 42 posti per dirigenti scolastici, un dato sui tagli all’istruzione che desta forte preoccupazione tra i sindacati del settore. Durante un incontro tra l’Ufficio Scolastico Regionale e le organizzazioni sindacali, è emerso che solo 20 posti verranno assegnati ai vincitori del concorso ordinario, mentre i restanti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Tagli a infrastrutture in Sicilia, Falcone: "Rivedere la decisione ministeriale, tolte certezze e risorse all’Isola" - Un recente decreto ministeriale ha comportato il taglio di circa 900 milioni di euro destinati alle infrastrutture in Sicilia, sollevando gravi preoccupazioni per la crescita e la manutenzione dell'isola. Tagli a infrastrutture in Sicilia, Falcone: "Rivedere la decisione ministeriale, tolte certezze e risorse all’Isola"



Cerca Video su questo argomento: Tagli Istruzione Sicilia Disponibili Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025-26, Flc Cgil Sicilia: Colpa dei tagli all'istruzione; Solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025 - 26, Flc Cgil Sicilia: 'Colpa dei tagli all'istruzione'; Scuola: solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025/26 in Sicilia; Fondi tagliati a strade e infrastrutture, persi tre miliardi in Sicilia per le opere pubbliche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025-26, Flc Cgil Sicilia: "Colpa dei tagli all'istruzione" - E' quanto emerge dopo una riunione all'Usr con le organizzazioni sindacali. Rizza: "Negli ultimi 3 anni, oltre 100 autonomie sono state chiuse, con gravi ripercussioni sull’occupazione e sulla qualità ... 🔗Da palermotoday.it

Tagli all'istruzione, presidio davanti al carcere di Torino - "I tagli all'istruzione carceraria e per gli adulti, decisi dal ministero dell'Istruzione, sono un gravissimo errore". (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it

Finanziaria, tagli all’istruzione | La rivolta delle scuole paritarie - Prosegue il nostro viaggio tra le categorie più penalizzate dai tagli in bilancio ... di motivi – prosegue – che la Sicilia ha il 7% di posti disponibili per la scuola d’infanzia ogni ... 🔗Si legge su livesicilia.it