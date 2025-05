TACO la parola che fa infuriare Trump | no non stiamo parlando di cibo messicano

Scopri perché il termine "TACO", il popolare acronimo che sta facendo infuriare Donald Trump, sta attirando l'attenzione dei media. Non si tratta del famoso cibo messicano, ma di un'innovativa sigla creata dal Financial Times che ha scatenato reazioni sorprendenti nel mondo della politica e dei media.

Leggendo la parola “taco”, il pensiero corre subito alle tipiche tortilla, caposaldo della cucina messicana. Eppure, per Donald Trump, ha tutto un altro significato, e non gli piace affatto. Il termine TACO è stato infatti coniato dall’editorialista del Financial Times Robert Armstrong ed è un acronimo che vuol dire, letteralmente «Trump Always Chickens Out», ( «Trump si tira sempre indietro» ). L’ironica sigla fa riferimento a una ormai celebre e rodata strategia applicata dal presidente degli Stati Uniti. In parole povere, il tycoon annuncia dei dazi spropositati, che mettono in allarme i Paesi colpiti e i loro partner commerciali; attende qualche giorno e, a seguito di un giro di negoziati o pressioni esterne, fa marcia indietro, provocando forti oscillazioni nei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “TACO”, la parola che fa infuriare Trump: no, non stiamo parlando di cibo messicano

