Taco il soprannome che prende in giro Trump e la sua strategia sui dazi fatta di minacce e marce indietro

Il soprannome "Taco" attribuito a Donald Trump evidenzia il suo atteggiamento imprevedibile e spesso contraddittorio sulla strategia dei dazi, caratterizzata da minacce e improvvisi marce indietro. Questa definizione, originata dal Financial Times, sottolinea le difficoltĂ nelle politiche protezionistiche di Trump e il suo approccio spesso contraddittorio nelle trattative commerciali.

Donald Trump è noto per affibbiare soprannomi ai suoi avversari, ma questa volta si è ritrovato lui stesso etichettato in modo tutt’altro che lusinghiero: «Taco». Il termine è stato coniato dall’editorialista del Financial Times Robert Armstrong ed è un acronimo che significa «Trump Always Chickens Out», ossia «Trump torna sempre indietro». Questo soprannome ironizza sulla strategia ormai ben nota del presidente degli Stati Uniti, che consiste nell’annunciare dazi commerciali aggressivi per poi fare marcia indietro, provocando cicliche fluttuazioni nei mercati finanziari. Cos’è il Taco trade. Il termine Taco trade è un acronimo ironico che sta prendendo rapidamente piede a Wall Street per descrivere una dinamica ormai ricorrente durante la presidenza di Donald Trump nel campo delle politiche commerciali. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Taco», il soprannome che prende in giro Trump e la sua strategia sui dazi fatta di minacce e marce indietro

PerchĂ© il termine «Taco» ("se la fa sotto") fa infuriare Trump? «Non è vero, metto dazi ridicoli ma poi negozio» - In un episodio che ha suscitato non poca ironia, il termine "taco" usato come insulto ha infuriato Donald Trump, che ha risposto con tono deciso sottolineando come spesso imponga tariffe elevategi senza abbandonare le trattative. 🔗continua a leggere

