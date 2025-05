Taco ecco perché il nuovo soprannome irrita tanto Trump

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump indignato per il soprannome “Taco” (codardo): “Non usarlo mai più”. Come nasce la sigla - Il presidente Donald Trump non ci sta a passare per “codardo“. E si infuria se qualcuno osa definirlo tale per le numerose marce indietro fatte sui dazi (prima dell’ultimo stop arrivato dai giudici). 🔗Lo riporta informazione.it