Sydney Sweeney Dr Squatch & Antiviral | Dal Bagno della Star alla Distopia Cinematografica

Dalla vita da star alle allusioni distopiche: la nuova saponetta "Bathwater Bliss" di Sydney Sweeney e Dr. Squatch sta facendo parlare il web, evocando inquietanti paralleli con il film "Antiviral" di Brandon Cronenberg, che esplora l'ossessione per le celebrità . Scopri come questa collaborazione boundary-pushing sta unendo il mondo delle star a riflessioni sociali profonde.

La nuova saponetta "Bathwater Bliss" di Sydney Sweeney e Dr. Squatch scatena il web e solleva inquietanti paralleli con la visione distopica del film "Antiviral" di Brandon Cronenberg sull'ossessione per le celebrità . 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Sydney Sweeney, Dr. Squatch & Antiviral: Dal Bagno della Star alla Distopia Cinematografica

Sydney Sweeney riporta Barbarella sul grande schermo: "Il film si farà , serve solo tempo"

Sydney Sweeney riporta Barbarella sul grande schermo, con un atteso remake diretto da Edgar Wright. L'attrice, già apprezzata per i suoi ruoli in "Tutti tranne te" e "Immaculate", ha confermato che il progetto è in cantiere e aspetta solo il momento giusto per realizzarsi, consolidando la sua posizione tra le giovani star più in ascesa di Hollywood.

