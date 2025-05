Svuota il conto del padre via 59mila euro in 2 anni

Una tragica vicenda di abuso di fiducia si è conclusa a Pisa, dove una donna, amministratrice di sostegno del padre, è stata condannata a quasi tre anni di reclusione per aver svuotato il conto corrente del genitore di 59.000 euro in soli due anni. Un caso che mette in luce le gravi conseguenze dell'abuso delle responsabilità familiari e legali.

Pisa, 29 maggio 2025 – In due anni gli avrebbe svuotato in pratica il conto corrente. La figlia amministratrice di sostegno del padre è stata condannata dal Tribunale di Pisa, che le ha riconosciuto le attenuanti generiche, a 2 anni e 10 mesi. La storia arriva da Pisa e in questi giorni si è concluso il primo grado della vicenda. La donna, ultracinquantenne, originaria di altra regione, era accusata dei reati di peculato e rifiuto di atti d’ufficio. Il padre, un uomo non autosufficiente, era stato ricoverato in una casa di riposo del territorio. Dal 2019 al 2021 la figlia gli avrebbe tolto 59.000 euro grazie a prelievi in contanti agli sportelli bancomat e spese personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Svuota il conto del padre”, via 59mila euro in 2 anni

