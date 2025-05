Svolta sugli strani malori in una scuola di Merano non fu colpa del laboratorio di chimica | confessa una studentessa

Una studentessa dell’Istituto Marie Curie di Merano ha confessato di aver spruzzato spray urticante nei corridoi della scuola, smentendo così le ipotesi di un malore di massa collegato al laboratorio di chimica. Questa decisione chiarisce le cause dell’incidente avvenuto il 18 marzo, che aveva provocato apprensione tra studenti e docenti.

È stata denunciata in stato di libertà una studentessa dell’istituto Marie Curie di Merano, in provincia di Bolzano, per l’intossicazione di massa avvenuta nella scuola lo scorso 18 marzo. La ragazza, incensurata, ha confessato davanti agli investigatori di aver spruzzato dello spray urticante tra i corridoi della scuola e di aver agito «per fare una bravata», senza alcun motivo specifico. Ora dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali ai danni dei compagni intossicati e di interruzione di pubblico servizio conseguente all’evacuazione della Scuola. L’intossicazione degli studenti e delle studentesse. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Svolta sugli strani malori in una scuola di Merano, non fu colpa del laboratorio di chimica: confessa una studentessa

