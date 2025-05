Svolta Conte-Napoli e Allegri-Milan | permanenza e firme! – Sky

Scopri le ultime novità sulle panchine di Napoli e Milan: Antonio Conte si avvicina alla permanenza sotto al Vesuvio, mentre il ritorno di Allegri a Milano sembra ormai certo. Resta aggiornato sugli sviluppi delle firme e delle strategie che faranno delle due squadre le principali antagoniste dell’Inter nella corsa allo scudetto.

Occhio alle panchine di Napoli e Milan. Antonio Conte va verso la permanenza sotto al Vesuvio, mentre si sta configurando il ritorno di Allegri a Milano. ULTIMISSIME – Aggiornamenti importanti per le panchine di Napoli e Milan, che il prossimo anno saranno due acerrime rivali dell’Inter per la vittoria dello scudetto. Infatti, come riferisce Gianluca Di Marzio, in collegamento da Monaco di Baviera per Sky Sport 24, il tecnico leccese, fresco campione d’Italia con la società vesuviana, dovrebbe rimanere ancora ad allenatore gli azzurri. Infatti, ci sarebbe stato un dietrofront dell’allenatore, che fino a qualche giorno era veniva dato sicuro per partente. 🔗 Leggi su Inter-news.it