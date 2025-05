Svincolo a Giampilieri e un grande acquario la Commissione scrive al Ministero | Facciamole insieme al Ponte

L'implementazione dello svincolo di Giampilieri rappresenta un intervento fondamentale per migliorare la viabilità nella zona sud, favorendo mobilità e sviluppo locale. Contestualmente, il progetto di un grande acquario all'interno di un polo scientifico mira a valorizzare le risorse ambientali e culturali, promuovendo un'importante iniziativa di educazione e turismo sostenibile. La Commissione ha recentemente scritto al Ministero per avanzare entrambe le proposte, coinvolgendo la comunità in un dialogo tra infrastrutture e cultura.

La prima è un'opera di grande importanza per la viabilità della zona sud, la seconda è più una suggestione che parla di cultura e valorizzazione delle risorse ambientali. Stiamo parlando dello svincolo di Giampilieri e di un grande acquario inserito all'interno di un polo scientifico per la.

