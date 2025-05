Sviluppo sostenibile Barbaro Successo italiano a Nairobi

L’Italia rafforza il proprio ruolo nel campo dello sviluppo sostenibile, promuovendo iniziative di successo a livello globale. A Nairobi, durante un importante evento internazionale, il nostro paese ha consolidato alleanze strategiche con 20 nazioni di diversi continenti, rafforzando il suo impegno per un futuro più responsabile e sostenibile.

NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – L’Italia rafforza il proprio ruolo guida nelle politiche ambientali globali. A Nairobi, durante l’evento di alto livello promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme a UN-Habitat, venti Paesi di Africa, Asia, America Latina ed Europa hanno espresso il loro sostegno alla “Partnership Platform on Localizing the SDGs”, il progetto italiano lanciato nel G7 Ambiente del 2024 sotto Presidenza italiana. Il sottosegretario Claudio Barbaro, intervenuto a nome del Governo, ha illustrato alle autorità locali e ai 200 partecipanti fra i delegati degli Stati all’Assemblea, insieme alla Executive Director di UN-Habitat Anacláudia Rossbach, i contenuti dell’iniziativa, accolta con favore da ministri e delegazioni internazionali. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sviluppo sostenibile, Barbaro “Successo italiano a Nairobi”

Cerca Video su questo argomento: Nairobi Sviluppo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Mase, Barbaro: domani inizia la missione a Nairobi; Missione MASE a Nairobi: Barbaro promuove governance e sport per lo sviluppo urbano; pariti 2 Manfredonia, via libera al pagamento per i lavori di indagine ambientale presso la discarica “Pariti 2”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sviluppo sostenibile, Barbaro “Successo italiano a Nairobi” - NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – L’Italia rafforza il proprio ruolo guida nelle politiche ambientali globali. A Nairobi, durante l’evento di alto livello promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicu ... 🔗Da msn.com

Sviluppo sostenibile, il successo del Festival di ASviS: “Gli italiani più avanti della politica” - Il 30 maggio tutti i risultati del Festifal. Tutti i risultati del Festival ve li illustreremo il 30 maggio attraverso una newsletter. 🔗Da repubblica.it

Festival dello Sviluppo Sostenibile: Successo e Sfide per l'Agenda 2030 - Il Festival di ASviS chiude con 3,5 milioni di spettatori, evidenziando crescita sostenibile e sfide politiche in Italia. 🔗Segnala msn.com