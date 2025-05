Supplenze sostegno | a Milano il punteggio minimo è 315 mentre a Caserta è 133 CDS | Molte province del Sud hanno un surplus di docenti al contrario del Nord

Se cerchi supplenze sostegno a Milano o Caserta, sappi che il punteggio minimo richiesto varia notevolmente: 315 a Milano e solo 133 a Caserta, riflettendo il surplus di docenti nei sud del paese. Negli ultimi anni, le politiche per la specializzazione sul sostegno hanno evidenziato una crescente disparità tra domanda e offerta, spingendo all’attivazione di corsi TFA per migliorare l’integrazione nel sistema scolastico italiano.

Negli ultimi anni, le politiche formative legate alla specializzazione sul sostegno didattico hanno mostrato una crescente discrasia tra il numero di docenti formati e le reali esigenze del sistema scolastico italiano. Per mitigare questo problema si è proceduto con l’attivazione dei corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) finalizzati al conseguimento della specializzazione. Tali corsi hanno avuto il merito di generare un aumento del numero di insegnanti abilitati, ma la distribuzione sul territorio nazionale risulta profondamente disomogenea secondo un'analisi prodotta dal Comitato dei Docenti di Sostegno (CDS) fornita alla nostra redazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

