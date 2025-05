Supermercato della droga alle Groane Quattro spacciatori in manette

Sei arresti nel supermercato della droga alle Groane: quattro spacciatori sono stati messi in manette in un'operazione che ha smascherato un giro di traffico di cocaina, eroina e hashish nel vasto parco tra l’hinterland milanese e la Brianza. Le indagini, supportate da videocamere nascoste, hanno documentato un’attività sistematica e ben organizzata, con sostanze sempre pronte per soddisfare la clientela.

Il viavai di clienti è stato documentato anche con videocamere nascoste. Spacciavano nel parco delle Groane, il vasto polmone verde che si estende tra l’hinterland milanese e la Brianza. E lo facevano in modo sistematico e ben organizzato: cocaina, eroina e hashish, materiale per confezionare le dosi sempre a portata di mano per accontentare tutte le richieste. Quattro pusher di origine maghrebina, tra i 28 e 39 anni, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cesate in esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Supermercato della droga alle Groane. Quattro spacciatori in manette

