Superlega è ufficiale | la Sir si godrà Max Colaci per un altro anno

La Superlega è ufficiale: la Sir Safety Perugia conferma Max Colaci per un altro anno, rafforzando la propria rosa con uno dei pilastri della squadra. Dopo aver conquistato tutti i titoli, including la recente vittoria in Champions League, Colaci prosegue la sua avventura, garantendo esperienza e leadership alla formazione umbri.

Ha conquistato tutti i titoli messi in bacheca da questa società, chiudendo il cerchio giusto pochi giorni fa con la Champions League strappata ai polacchi del Warta, ma di fermarsi non ne vuole ancora sapere. Massimo Colaci indosserà la maglia della Sir Susa Vim Perugia anche per la prossima.