SuperEnalotto oggi centrato un 5 da oltre 158mila euro | giocata vincente ad Anacapri

Scopri la sorprendente vincita di oltre 158mila euro al Superenalotto, centrata oggi a Anacapri. La giocata vincente, realizzata sulla splendida isola di Capri, regala un grande sorriso ai fortunati giocatori. Continua a leggere per tutti i dettagli di questa incredibile estrazione!

Oggi giovedì 29 maggio è stato centrato un 5 al Superenalotto che si porta a casa oltre 158mila euro. La schedina vincente giocata ad Anacapri, comune della famosa isola campana della città metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - SuperEnalotto, oggi centrato un 5 da oltre 158mila euro: giocata vincente ad Anacapri

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 maggio - Oggi, martedì 13 maggio 2025, il concorso del Superenalotto ha nuovamente riservato sorprese agli appassionati. 🔗continua a leggere

