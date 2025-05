SuoNato Festival speciale rassegna estiva alla Ex Base Nato con 10 eventi live esclusivi

Scopri il SuoNato Festival, la rassegna estiva alla ex Base Nato di Bagnoli con 10 eventi live esclusivi. Un’occasione unica per ascoltare grandi artisti italiani e internazionali, da Herbie Hancock ai CCCP, in un’atmosfera vibrante e speciale.

La Ex Base Nato di Bagnoli ospiterà i concerti del SuoNato Festival con 10 eventi esclusivi che vedranno protagonisti grandi artisti italiani e internazionali. Dal leggendario Herbie Hancock ai CCCP, da Fabri Fibra a Willie Peyote, passando per La Niña, Coma Cose, Psicologi, I Patagarri, Walter.

SuoNato Festival 2025: a Napoli l’estate si accende alla Ex Base Nato di Bagnoli - Scopri SuoNato Festival 2025, l'evento musicale estivo che trasforma l'Ex Base Nato di Bagnoli a Napoli in un palcoscenico di performance uniche e emozionanti da luglio a settembre. 🔗continua a leggere

