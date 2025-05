Summer Time per il liceo scientifico Righi

Vivi l'entusiasmo di "Summer Time", la festa di fine anno del Liceo Scientifico Augusto Righi a Bagno di Romagna, un evento speciale aperto a studenti, insegnanti e cittadini. Domani, dalle 19 al Padiglione delle Fonti-Idropinica, potrai partecipare all’apericena e alle divertenti attività che concluderanno l’anno scolastico in modo indimenticabile.

Domani, dalle 19, al Padiglione delle Fonti-Idropinica di via Lungosavio, a Bagno di Romagna, tradizionale festa di fine anno scolastico ’ Summer Time ’, promossa dal Liceo scientifico Augusto Righi della sede staccata del paese termale d’Alto Savio. Il programma dell’iniziativa, aperta anche alla cittadinanza, prevede il momento dell’apericena per tutti i partecipanti, l’intrattenimento musicale con dj set e con Brd, oltre a giochi vari. Spazio, altresì, alla presentazione dei vari progetti svolti durante l’anno scolastico ormai al suo termine, oltre al momento della consegna dei diplomi ai liceali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Summer Time per il liceo scientifico Righi

