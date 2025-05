Summer Sport Camp Colonnella | divertimento e sport multidisciplinare con Emiliano Olcese

Scopri il Summer Sport Camp Colonnella, un’esperienza di divertimento e sport multidisciplinare con Emiliano Olcese, ex bomber del Rimini. Dal 9 giugno all’1 agosto, bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni avranno l’opportunità di vivere giornate piene di emozioni, tra calcio, atletica e tante altre discipline, in un’atmosfera coinvolgente e stimolante.

Non solo calcio. È questo lo spirito del Summer Sport Camp Colonnella. Agli ordini del bomber ex Rimini, Emiliano Olcese. Dal 9 giugno all'1 agosto al mattino il campo sarà 'palestra' per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. "Non è il classico appuntamento specialistico dedicato al calcio – spiegano gli organizzatori – ma un contenitore multidisciplinare con spazio anche a basket, pallavolo e atletica". Il teatro di questa polisportiva sono gli spazi della parrocchia della Colonnella. Nei giorni scorsi con un open day sono stati svelati tutti i dettagli dell'iniziativa. Come dicevamo l'organizzatore e docente del Summe Sport Camp Colonnella è il giocatore ex Rimini promosso in C Emiliano Olcese, da anni primattore del campionato sammarinese con la maglia de La Fiorita, laurea magistrale in Scienze Motorie, allenatore Uefa.

