Sull' isola di Pianosa ritorna il barbagianni

Il ritorno del barbagianni sull'isola di Pianosa segna un importante passo nel progetto di conservazione promosso dalla Fondazione UNA e Federparchi. Durante la Settimana Europea dei Parchi, sono stati presentati i primi successi del reinserimento di questa specie rara, simbolo di un'interessante collaborazione tra enti e tutela della biodiversitĂ .

Isola di Pianosa (Livorno), 29 mag. (askanews) - Nella cornice della Settimana Europea dei Parchi, Fondazione UNA (Uomo, Natura, Ambiente) e Federparchi,hanno presentato i primi risultati sul reinserimento del barbagianni nell'isola di Pianosa, avviato nel 2023 con il contributo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La specie non era stata piĂą rilevata in quest'area in modo stabile dopo l'eradicazione del ratto nero, una delle sue principali fonti di alimentazione. Il barbagianni non costruisce un vero e proprio nido e quindi sfrutta gli spazi abbandonati dell'ex carcere Il faunista Vincenzo Rizzo Pinna che si occupa del monitoraggio nel concreto: "Questo animale è un rapace notturno che assolve a un ruolo ecologico importantissimo nella regolazione degli ecosistemi abitati da proprio dalle sue prede, dai micromammiferi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net